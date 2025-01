Presidente da República promove Semana da República no dia 13 de Janeiro

XIV edição da Semana da República com reflexões sobre as novas tecnologias, inovação, juventude e a Inteligência Artificial.

Em nota de imprensa, a Presidência da República informa que após a tradicional sessão solene na Assembleia Nacional, o chefe de Estado realiza, a partir das 10:30, um conjunto de programa de eventos comemorativos da Semana da República que encerra no Dia dos Heróis Nacionais, 20 de Janeiro, data que assinala a morte de Amílcar Cabral.

O evento decorre este ano sob o lema "Cabo Verde 2075: Novas possibilidades – Transformação inteligente" e possui, segundo José Maria Neves, um simbolismo maior numa altura em que o país comemora 50 anos da independência nacional.

O Presidente da República convoca todos os cabo-verdianos a reflectirem sobre o futuro do país e a debaterem soluções inovadoras para impulsionar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde nos próximos 50 anos.

A conferência "Inteligência Artificial e Desenvolvimento”, programada para quinta-feira, procura incentivar Cabo Verde e África a abraçarem e a encontrarem soluções de IA "Made in CV", "Made in África", será um dos pontos altos desta XIV Semana da República.

O evento terá como oradores Hélio Varela, director técnico da Unitel, com o tema “Desafios da transformação digital de Cabo Verde e África”, Cristina Duarte com uma abordagem sobre o “Controlo de fluxos económicos e financeiros: O papel da IA” e o professor no Instituto Superior Técnico Yasser Omar, com o tema “A revolução das tecnologias quânticas”.