​Diocese de Mondoñedo-Ferrol Espanha realiza intercâmbio sociocultural com Diocese de Santiago

Uma delegação da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, liderada por Dom Fernando García Cadiñanos, Bispo da mesma diocese e Presidente da Subcomissão Episcopal para as Migrações e Mobilidade Humana da Conferência Episcopal Espanhola, realiza um intercâmbio sociocultural e pastoral com a Diocese de Santiago.

O intercâmbio sociocultural acontece de 15 a 20 deste mês, em Cabo Verde, no quadro do projecto da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde (C500).

Segundo uma nota da Diocese de Santiago, o intercâmbio incorpora um programa de actividades, cujos pontos altos consistem na participação na festa de Santo Amaro Abade, no Tarrafal de Santiago, onde a celebração da missa solene será presidida pelo Bispo Dom Fernando, esta quarta-feira, pelas 10h30.

Na quinta-feira, 16, acontece na cidade da Praia, a conferência “Migrações nos dias de hoje: desafios dos Direitos Humanos, Humanidade e Espiritualidade”.

Além de visitas de cortesia ao Presidente da República e a alguns membros do Governo e instituições, o programa do intercâmbio contempla actividades e celebrações com as comunidades de Porto Mosquito, Santana, Belém e Rincon, de onde são provenientes muitos imigrantes cabo-verdianos na região de Burela da Diocese de Mondoñedo-Ferrol.

Ainda do programa consta uma visita guiada ao sítio histórico da Cidade Velha.

A Diocese de Santiago avisa que este intercâmbio faz parte de vários programas e projectos do C500 tendo em vista, nomeadamente, promover a visita de emigrantes cabo-verdianos a Cabo Verde e criar um quadro regular e sistémico de reflexão e acção sobre a história e a vivência da nossa diáspora.

A mesma fonte lembrou que em 2024 realizou-se um intercâmbio com cabo-verdianos emigrantes em Amiens, França e “em 2025 espera-se uma peregrinação a Cabo Verde de cabo-verdianos emigrantes no Luxemburgo e outros países europeus”.