​FAO entrega materiais para entrepostos agrícolas em Santo Antão e Santiago

No âmbito do projecto "Apoio de emergência para reforçar a capacidade das associações de produtores e dos agregados familiares mais vulneráveis para gerir a tripla crise e preservar a segurança alimentar em Cabo Verde", a FAO e o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) procedem à entrega de materiais para entrepostos agrícolas nas ilhas de Santo Antão e Santiago.

Segundo um comunicado da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), a iniciativa visa fortalecer a política do MAA na criação de entrepostos agrícolas, assegurando melhores condições para o escoamento e transporte de produtos agrícolas.

A organização sublinha que com a disponibilização de materiais adequados, espera-se reduzir perdas, melhorar a logística e proporcionar maior eficiência no armazenamento e transporte.

Em Santo Antão, de acordo com o comunicado da FAO, os materiais serão entregues em diferentes localidades e incluem 3.500 sacos de polipropileno, 18.000 sacos de rede, 1.440 caixas de plástico e 130 baldes de plástico.

As entregas estão programadas para Ribeira da Cruz e Tarrafal de Monte Trigo (Porto Novo). No dia 15 de Janeiro, às 11 horas, no entreposto agrícola de Tarrafal de Monte Trigo. Na localidade de Eito, no Paúl, no dia 16 de Janeiro, às 11 horas, no entreposto agrícola do Paúl.

Na mesma linha, em Santiago, parte dos materiais já foi entregue, e novas acções serão anunciadas oportunamente.

O projecto, financiado pela FAO em 250 mil dólares, busca mitigar o agravamento da segurança alimentar e nutricional causado por múltiplas crises. Entre os factores que influenciam este cenário estão os sucessivos anos de seca desde 2017, o impacto da pandemia da COVID-19 e os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia, que resultaram no aumento dos preços e no comprometimento dos sistemas alimentares.

Com esta acção, o objectivo da organização é apoiar as associações de produtores e as famílias mais vulneráveis, reforçando a capacidade de resposta às adversidades e promovendo a preservação da segurança alimentar em Cabo Verde.