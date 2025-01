Obras da nova maternidade do HBS em fase de acabamentos

Novo edifício e novos equipamentos. Fruto da cooperação China-Cabo Verde, a obra será entregue no início do segundo semestre.

Pouco mais de um ano depois do lançamento, já estão na recta final os trabalhos de construção da nova maternidade do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente. Resultado da cooperação entre Cabo Verde e China, o projecto entrou em fase de acabamentos e deverá ficar concluído em Julho.

No local, que o Expresso das Ilhas e a Rádio Morabeza visitaram, é possível constatar que tudo está bastante adiantado. Finaliza-se a fachada e fazem-se as instalações de electricidade, água, ar condicionado, portas e janelas.

Wang Shenghui, engenheiro chefe da obra, realça que tudo decorreu de forma tranquila.

“As obras decorreram muito bem, sempre a contar com a ajuda do governo cabo-verdiano e também das autoridades locais. Contámos com a ajuda de vários sectores. Fica o nosso agradecimento”.

Nos seus mais de 5.700 metros quadrados, a nova maternidade do HBS, onde também funcionarão serviços de pediatria, obstetrícia e ginecologia, deverá disponibilizar mais de uma centena de camas, urgências obstétrica e pediátrica, ambulatório, internamento, unidades de cuidados intensivos de pediatria e neonatal e bloco operatório.

O representante da empresa China Railway 14Bureau Group acredita que a nova maternidade será “uma grande ajuda para a região”. Seguindo um modelo habitualmente adoptado pela cooperação chinesa, o edifício hospitalar será entregue ‘chave na mão’. “Totalmente equipado. Vai ser de grande valia no reforço da saúde pública do Barlavento, trazendo melhorias no acesso [à saúde] e os profissionais terão equipamentos para ajudar no atendimento da população”, realça Wang Shenghui.

O engenheiro fala de uma infra-estrutura moderna.

“A nível energético, e devido à questão da sustentabilidade, o último piso estará equipado com painéis solares. Além do cuidado que tivemos, por exemplo, com a questão do escoamento de água quando chove e a impermeabilização da cobertura. Também destacamos a questão dos equipamentos hospitalares, a que demos muita atenção. Serão equipamentos avançados, tecnologia avançada. Consideramos que será uma das melhores infra-estruturas hospitalares do país”, observa.

A empreitada foi executada por trabalhadores nacionais e de nacionalidade chinesa, com mais de duas centenas de contratações no mercado local. Com outros projectos em Cabo Verde, a China Railway 14Bureau Group assegura a sua disponibilidade para manutenções que venham a ser necessárias.

Cabo Verde - China

Em Dezembro de 2023, presente na cerimónia de lançamento das obras, o então embaixador da República Popular da China em Cabo Verde, Xu Jie, enquadrou a nova maternidade do HBS no quadro mais vasto das relações entre os dois países. “Promover a economia e melhorar a qualidade de vida do povo são as prioridades do governo de Cabo Verde, também com uma orientação importante para a cooperação”, disse.

Cabo Verde e China mantêm relações diplomáticas desde 1976. A 15 de Abril desse ano foi formalmente assinado o protocolo que estabeleceu as bases dessas relações.

A saúde tem sido uma das áreas preferenciais da cooperação bilateral. Em 2024, assinalaram-se 40 anos do início de uma colaboração sectorial que continua a dar frutos, concretizada através da formação de profissionais, doação de equipamentos médicos, construção e renovação de infra-estruturas de saúde e do envio regular de equipas médicas chinesas para missões no arquipélago. A primeira das 21 equipas que passaram pelo país chegou às ilhas em 1984. No total, cerca de 200 médicos chineses, de diferentes especialidades, já prestaram serviço no sistema nacional de saúde.

China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd.

A China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. (CRCC14) é uma das grandes empresas de construção da República Popular da China, com operação em várias regiões chinesas e no estrangeiro.

Com um portfólio abrangente, a CRCC14 é particularmente reconhecida pelos seus trabalhos em grandes infra-estruturas de mobilidade, como ferrovias, auto-estradas, pontes e túneis. É especialista na construção de túneis de grande diâmetro e subaquáticos.

Em Cabo Verde, a CRCC14 já executou diferentes projectos, nomeadamente nas áreas da habitação, saúde e educação.

*com Lourdes Fortes(Rádio Morabeza)

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1207 de 15 de Janeiro de 2025.