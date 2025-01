Jovem desaparece durante passeio de jet ski entre Praia e Rincão

Fábio Júnior Barreto, conhecido como Ju, de Calabaceira, na cidade da Praia, está desaparecido desde o sábado, 18 de janeiro, após um passeio de jet ski. De acordo com os familiares, o incidente aconteceu enquanto um grupo de sete pessoas, que havia partido da Praia em direção a Porto Rincão, iniciava o retorno ao ponto de origem.

Em declaração ao Expresso das Ilhas, o irmão de Fábio, José Barreto, relatou que a ausência de Fábio foi percebida durante o trajecto de volta.

"Estamos extremamente preocupados com o desaparecimento de Fábio e com a falta de clareza sobre os fatos. Precisamos saber o que realmente aconteceu e como podemos encontrar o nosso ente querido", afirmou.

Conforme disse a Polícia está a investigar uma possível colisão entre as motos aquáticas, que pode ter ocorrido tanto na partida quanto durante o retorno. No entanto, a linha do tempo exata do acidente ainda não foi determinada.

O irmão também explicou que, embora o trajecto fosse habitual, não sabe ao certo quais medidas de segurança foram adoptadas pelos envolvidos.

"Nós, os familiares, ficamos a saber do ocorrido no domingo de manhã. Não sabíamos de nada até alguém ter ido à casa do nosso pai para perguntar se Fábio havia chegado. Não nos disseram nada sobre o que realmente aconteceu", contou José.

Ao saber do desaparecimento, a família dirigiu-se até a região da Gamboa e áreas próximas, onde acreditam que o incidente possa ter ocorrido.

Segundo o irmão, a polícia já apreendeu alguns dos jets skis envolvidos no acidente, mas ainda falta recuperar três.

"O jet ski que Fábio usava não é dele, pertence à pessoa com quem ele trabalha, mas não sabemos se todos os jets skis são dessa mesma pessoa. Não sabemos se o passeio foi profissionalmente ou se era algo pessoal, mas estamos em busca de respostas", explicou.

Actualmente, a família aguarda mais esclarecimentos e respostas das autoridades sobre as circunstâncias do desaparecimento.

Fábio tem 29 anos, é mecânico de profissão, e tem quatro filhos, incluindo um recém-nascido.