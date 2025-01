Leadership Summit regressa em Maio

​“Liderança Estratégica, Confiança, Conexão e Transformação” é o tema da próxima edição da Leadership Summit Cabo Verde, agendada para os dias 22 e 23 de Maio, na Assembleia Nacional, na cidade da Praia. A apresentação aconteceu já hoje, em São Vicente.

Filipe Vaz, director-geral da Tema Central, uma das empresas organizadoras do evento, destaca o compromisso em promover um diálogo contínuo sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelas lideranças no país.

“Vamos trazer vários oradores internacionais para, com outros oradores nacionais de Cabo Verde, estarem no palco do evento a aprofundarem cada um destes três temas, sempre na perspectiva de criar líderes e de ter líderes que permitam ver o futuro de forma estratégica, ou seja, que consigam identificar quais são os problemas, mas também quais são as oportunidades e quais são os caminhos certos a seguir. É esse o grande objectivo do evento deste ano, focado nos líderes actuais, políticos, das empresas, das associações, das fundações, mas também nos líderes do futuro”, explica.

A Leadership Summit Cabo Verde assume-se como um marco na promoção de uma liderança visionária e colaborativa, com impacto no desenvolvimento sustentável do arquipélago.

“O evento será disponibilizado de forma gratuita nas plataformas digitais, permitindo que todos os cabo-verdianos, seja qual for a ilha ou país onde estão, possam aceder à integralidade dos conteúdos em formato vídeo. Além disso, a cimeira não é um evento isolado, mas sim uma iniciativa contínua”, refere Filipe Vaz.

De acordo com a organização, a divulgação dos oradores para a edição deste ano deverá começar em Fevereiro, no site da cimeira.