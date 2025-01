​Governo assegura estar atento a situação dos emigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos

O Governo assegurou, hoje, estar a acompanhar de perto a situação dos emigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos, face às medidas adoptadas pelo novo presidente norte-americano. Reconhecendo a expectativa em torno das políticas migratórias, avançou que uma equipa tem estado a acompanhar a evolução do tema e as suas implicações para a comunidade emigrada.

À margem de uma conferência de imprensa, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, reconheceu a expectativa existente em torno das políticas migratórias da administração dos Estados Unidos da América, face às medidas adoptadas pelo novo presidente norte-americano.

“Conhecemos, obviamente, os Estados Unidos como um país soberano, que tem a sua própria política migratória. No entanto, estamos atentos às implicações dessas políticas para a nossa comunidade, que é a maior comunidade emigrada de Cabo Verde", afirmou Miryan Vieira, sublinhando que o Governo tem estado aberto ao diálogo com as autoridades norte-americanas.

Em relação ao tema das deportações, a Secretária de Estado destacou que a situação está a ser acompanhada de perto pelas representações diplomáticas de Cabo Verde nos Estados Unidos.

"O Governo tem mantido uma equipa de monitorização para acompanhar todas as informações sobre as políticas migratórias e as suas consequências para os cabo-verdianos. Estamos cientes das preocupações da comunidade, particularmente em Boston, e queremos garantir que os direitos dos nossos compatriotas sejam salvaguardados", assegurou.

Miryan Vieira reforçou que qualquer decisão sobre deportação será baseada no acordo existente entre Cabo Verde e os Estados Unidos, que prevê garantias sobre os procedimentos a serem seguidos.

"Esse acordo assegura a comunicação de todos os procedimentos e a defesa dos direitos humanos e da dignidade dos que serão retornados ao país", explicou.

Sobre o número exato de cabo-verdianos em situação irregular nos Estados Unidos, a governante reconheceu que não há dados definitivos, uma vez que muitos emigrantes não recorrem aos serviços consulares. No entanto, indicou que o Governo está a desenvolver um estudo para o mapeamento da comunidade emigrada.

"Com essa plataforma de recolha de dados, esperamos aproximar-nos de um número mais exato e compreender melhor a realidade da nossa comunidade nos Estados Unidos", concluiu.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adoptou uma postura rigorosa em relação à deportação de imigrantes. Desde a sua posse, foram detidas mais de 500 pessoas e centenas já foram deportadas. A administração também planeia expulsar migrantes com permissões de residência temporárias concedidas durante o governo anterior, o que pode afectar cerca de 1,4 milhão de pessoas.