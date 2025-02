​CV Interilhas anuncia chegada do navio Ponta do Sol a Cabo Verde

A CV Interilhas anunciou esta sexta-feira, 31, que o navio Ponta do Sol já chegou à cidade da Praia.

Numa publicação na rede social, Facebook, a CV Interilhas informa que com a chegada do navio Ponta do Sol, o Grupo ETE reforça o seu compromisso com Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, a entrada do navio marca um passo importante na melhoria das ligações marítimas internacionais, assegurando um serviço mais eficiente, fiável e alinhado com as necessidades do mercado.

“O Ponta do Sol integra o CV Expresso 2.0, uma solução que fortalece o transporte de mercadorias entre Portugal e Cabo Verde, garantindo maior capacidade, regularidade e tempos de trânsito mais curtos, sempre com foco no crescimento económico e na dinamização do comércio no arquipélago”, indica.

Conforme sublinhou, com esta chegada reafirmam o compromisso de continuar a ligar mercados, impulsionar negócios e apoiar o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.