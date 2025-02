Olavo Correia destaca importância do digital na conexão com o mundo e na coligação com as lideranças

​O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, observou na noite de sexta-feita,31, na Cidade da Praia, que Cabo Verde tem no digital a oportunidade de se conectar com o mundo e construir uma coligação com as lideranças.

A observação foi feita na mensagem de encerramento da I edição da gala do Digital Awards Cabo Verde, que premiou o talento e as soluções tecnológicas nacionais. De acordo o também o ministro das Finanças e Fomento Empresarial, os jovens vencedores são os lideres, estão a fazer com que Cabo Verde se torne numa Nação cada vez mais digital. Por isso, Olavo Correia, lembrou que o país é dotado com serviços públicos digitais, assinatura digital, com uma economia cash-less e uma Nação de oportunidades. Cabo Verde é hoje um país com desafios a vencer, mas é, acima de tudo, um país de oportunidades", notou o governante, que pediu os jovens a confiar no Governo e que continuem a fazer "coisas grandes”. Na noite que premiou os melhores do mundo digital cabo-verdiano, Marcelo César venceu a categoria Digital Warrior do Ano (Personalidade do Ano), Ruth Borges, a Melhor Influencer e " Ping" a Melhor Aplicação Móvel. Nota ainda para Elson Vaz que venceu a categoria Founder do Ano, e Soldou que levou a estatueta de Startup do Ano. A Gala de Premiação aconteceu no edifício Conference Center, Parque Tecnológico, na Cidade da Praia, e contou com a presença de membros do Governo, representantes do sector privado, empreendedores e actores-chave do ecossistema digital. Esta primeira edição recebeu mais de 150 candidaturas, distribuídas por 14 categorias. Lançado em Março de 2024, este evento é realizado pelo Pro-Empresa, através da Cabo Verde Digital, numa co-organização com o Parque Tecnológico de Cabo Verde. Os vencedores do Digital Awards Cabo Verde: - Inovação Universitária - Sistema de Informação de Transporte Aereo ( SITA - Uni-CV) Escola Digital - Pró- Sucesso - Espaço Co-Working - WorkingCV - Programas de Incubação - Bussiness Incubacion Center (BIC) - Inclusão Digital: Academia Sintaxe * Menção Honrosa: Bocadurna - Diáspora- Africandev - Inovação Pública - IGRP * Menção Honrosa - Sinac - Inovação Financeira - ChicoPlus - Startup Promessas - ValeCv - Startup do Ano - Soldout - Founder do Ano - Elson Vaz - Influncer Digital - Ruth Borges - Aplicação Móvel - Ping * Menção Honrosa - Nha Bez - Digital Warrior do Ano (Personalidade do Ano) - Marcelo César

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.