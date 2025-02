Cidade Velha terá via alternativa para melhorar acesso e preservação do património

A Cidade Velha, Património Mundial, contará com uma via alternativa para facilitar o acesso ao seu Centro Histórico e mitigar impactos negativos sobre os seus monumentos. A iniciativa faz parte do projeto "Improving Connectivity and Urban Infrastructure" (Melhorar a Conectividade e as Infraestruturas Urbanas), financiado pelo Banco Mundial (IDA).

Segundo informou hoje o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), o concurso público para a construção da via alternativa já foi anunciado pelo Governo, através do Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, sob a coordenação das Estradas de Cabo Verde.

“Esta nova via irá aliviar a enorme pressão automobilística no Centro Histórico que geram impactos negativos a nível da poluição e da integridade dos monumentos, particularmente nas zonas mais sensíveis como a Catedral e o Pelourinho”, lê-se na publicação do MCIC.

O MCIC considera que a construção da nova via vai garantir a sustentabilidade e protecção da Cidade Velha, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos residentes e a qualificação do local como um dos principais polos turísticos da ilha de Santiago e de todo o país.

A Cidade Velha tem recebido vários investimentos para a reabilitação de património histórico, projetos de salvaguarda e melhorias na infraestrutura urbana, como um dos principais pontos turísticos do arquipélago.

Localizada no sul da ilha de Santiago, a Cidade Velha apresenta uma enorme riqueza patrimonial e histórica de uma cidade do século XV, com o traçado original das ruas, igrejas, fortaleza real e a Praça do Pelourinho com o seu pilar de mármore ornamentado, entre outros.