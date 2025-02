São Vicente: Associação dos Armadores de Pesca realiza conversa aberta sobre sector das pescas

A Associação dos Armadores de Pesca (Apesc) realizam hoje uma conversa aberta sobre o sector das pescas no Centro Oceanográfico do Mindelo.

Segundo o presidente da Apesc, Suzano Vicente, a conversa, que acontece no Dia Nacional do Pescador, terá como foco a pesca estrangeira na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cabo Verde.

Na última semana, o responsável da Apesc destacou que o acordo existente entre Cabo Verde e a União Europeia, aprovado desde 2007, “não é mau de todo, até porque é imposto pelo ordenamento jurídico internacional".

Daí que o problema, segundo a mesma fonte, não está no acordo quando os navios poderiam capturar as espécies migratórias que passam pelas águas cabo-verdianas em outros pontos e que a frota nacional não tem capacidade para as capturar.

Suzano Vicente também considerou que não se investiu convenientemente na Guarda Costeira para que tivesse capacidade operacional para fiscalizar e defendeu que é preciso determinar as coordenadas geográficas para clarificar onde começa e termina a ZEE de Cabo Verde.