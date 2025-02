MAA suspeita de peste suína africana como causa da morte de porcos na Boa Vista

O delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente, na Boa Vista, suspeita que a peste suína africana seja a causa da morte dos porcos, na ilha, e criticou a autarquia por não avançar com a pocilga municipal.

Em declarações à imprensa sobre as mortes de porcos na pocilga que fica localizada na zona industrial de Sal Rei, o delegado do MAA, Xisto Baptista, informou sobre as suspeitas da instituição.

“Segundo o veterinário desta delegação, suspeita-se que se trate de um surto da peste suína africana e recolhemos amostras para análises laboratoriais”, informou o delegado.

Xisto Batista afirmou ainda que as pocilgas não têm condições para a prática dessa actividade.

“Aquelas pocilgas de chapas não têm condições para a prática dessa actividade porque não apresentam as mínimas condições higiénicas e sanitárias. Regista-se, ainda, que não é a primeira vez que há morte de animais e incêndios nessas explorações suinícolas” declarou.

O delegado referiu, ainda, que é responsabilidade da autarquia a organização das pocilgas na ilha, relembrando que o ministério já disponibilizou verba para tal.

“O MAA dialogou com a Câmara Municipal da Boa Vista, concebeu o projecto e inscreveu-o para financiamento, através do Fundo do Ambiente, e este não avançou por manifesta falta de interesse da Câmara Municipal”, afirmou Xisto Baptista.

O delegado concluiu dizendo que o ministério recomenda o consumo de carne de porco devidamente certificado pelo serviço veterinário e garantiu que vão tomar as medidas necessárias para não haver a disseminação da doença, tanto a nível da ilha como para as outras ilhas.