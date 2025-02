Diagnoticados casos de peste suína africana na Boa Vista

Doença foi confirmada pela Direção Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecuária após a realização de análises laboratoriais.

"Para responder á situação reinante, foram implementadas de imediato, ações, no terreno, de sensibilização e de informação sobre a doença, através de uma equipa multidisciplinar, constituída pela Delegação do Ministério de Agricultura e Ambiente, Delegacia de Saúde e Câmara Municipal da Ilha", anuncia em comunicado o Ministério da Agricultura e Ambiente. Para além dessas medidas o ministério garantiu igualmente o reforço da inspecção e controlo da saída e circulação de porcos e seus derivados, da zona infectada para as outras zonas da ilha assim como para o resto do país.

Segundo o ministério está em elaboração um Plano Sanitário, "que contempla medidas emergenciais para minimizar o risco de propagação da doença na Ilha, e medidas de médio e longo prazo, com vista ao controlo da doença, de acordo com as normas internacionais da Organização Mundial da Saúde Animal".

"O Ministério de Agricultura e Ambiente recomenda aos criadores: separar/isolar os animais doentes dos restantes animais; não abater e nem comercializar animais doentes; queimar ou enterrar os animais mortos, em locais designados pelas Autoridades locais, e (iv) não criar porcos à solta", reforça o ministério no mesmo comunicado que destaca que a Boa Vista tem registados casos de peste suína africana "há alguns anos" devido à "existência de práticas higiossanitárias inadequadas da criação de porcos, que contribuem para a circulação do vírus".

A Peste Suína Africana é uma doença viral altamente contagiosa entre os porcos, provoca grandes perdas económicas, e não constitui nenhum risco para a saúde humana.