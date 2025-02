ARME incentiva uso consciente da Internet

Com o objectivo de incentivar o uso consciente da internet, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) realizou, na manhã desta terça-feira, na Escola Secundária Abílio Duarte, na Praia, uma palestra sobre a segurança online, intitulada “Navegar com Consciência: Internet, Inteligência Artificial (IA) e o Futuro Digital”

A presidente da ARME, Leonilde Santos, afirma que com esta iniciativa também pretende incentivar a criação e partilha de conteúdos digitais positivos.

“É incentivar aos mais jovens, porque o futuro é agora, portanto incentiva-los a um uso consciente da internet, consciencializá-los que a internet é um mundo de oportunidades, mas também incentivá-los a uma partilha e a própria criação de conteúdos digitais positivos. Como sabemos, há riscos e a ARME tem o papel, portanto, de ensinar, de apoiar naquilo que é literacia digital”, afirmou.

Leonilde Santos destaca que os estudantes são uma das faixas da sociedade que mais utiliza a internet e, portanto, é importante alerta-los sobre os impactos das fakes news.

“São a parte da camada social que mais tem utilizado a internet. Eles têm uma predisposição para a aprendizagem e o que nós fazemos é uma linguagem também, seja uma linguagem adequada aos alunos, uma linguagem que eles percebam de forma muito prática, nomeadamente o que é que um impacto, por exemplo, de um fake news pode ter na vida de um adolescente”, ressaltou.

Questionada sobre o preço da internet, a presidente da ARME defendeu que existe a necessidade de melhorar o ambiente de concorrência e a qualidade dos serviços prestados.

“O último estudo que nós realizamos em 2024, no final de 2024, apontou que nós temos cerca de 97,2 pontos de acesso. Em relação à questão dos preços, é melhorar o ambiente em termos de concorrência, é melhorar os serviços, a qualidade do serviço prestado pelos operadores e estar na linha da frente daquilo que são as melhores práticas internacionais”, frisou.

A palestra “Navegar com Consciência: Internet, Inteligência Artificial (IA) e o Futuro Digital” foi dirigida aos alunos do 10.º ao 12.º ano da Escola Secundária Abílio Duarte e realizou-se no âmbito do Dia da Internet Mais Segura, celebrado anualmente na segunda terça-feira de Fevereiro.