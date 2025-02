Porque é que as leguminosas são importantes e porque é que celebramos o Dia Mundial das Leguminosas a 10 de fevereiro

Atualmente, 733 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar. Isto significa que uma pessoa em cada onze no mundo está a passar fome. Em África, esse número é de uma em cada cinco. Se as tendências actuais se mantiverem, 582 milhões de pessoas continuarão a sofrer de subnutrição crónica até 2030, o ano em que pretendemos alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o ODS 2 “Fome Zero”.

O nosso trabalho na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) foi estrategicamente concebido para contribuir para os ODS através de uma melhoria na produção, uma melhoria na nutrição, uma melhoria no ambiente e uma melhoria na qualidade de vida, assegurando ao mesmo tempo que ninguém é deixado para trás. A produção e o consumo sustentáveis dessas sementes comestíveis de plantas leguminosas – incluindo lentilhas, feijões, grão-de-bico e feijão-frade – podem ajudar a transformar nossos sistemas alimentares.

Em 2022, foram produzidas quase 96 milhões de toneladas de leguminosas em todo o mundo, com um consumo médio per capita de 7 kg por ano. Devido aos seus benefícios ambientais e para a saúde, espera-se que as leguminosas continuem a aumentar a sua importância nas explorações agrícolas e nas nossas dietas. Até 2032, a produção mundial de leguminosas deverá atingir 125 milhões de toneladas, com um consumo médio per capita de 8,6 kg por ano.

Explorar o potencial das leguminosas

As leguminosas são uma fonte de proteínas importante e geralmente acessível. Em regiões onde a carne e os produtos lácteos não estão facilmente disponíveis, elas fornecem às comunidades as proteínas de que necessitam. Têm baixo teor de gordura e são ricas em fibras solúveis, vitaminas e minerais, o que ajuda a reduzir o colesterol e a regular os níveis de açúcar no sangue. Podem também ajudar a prevenir e controlar doenças como a diabetes e as doenças cardíacas.

O que torna as leguminosas notáveis é a sua capacidade única de fixar o azoto atmosférico no solo como um fertilizante natural e de libertar o fósforo retido, reduzindo a necessidade de fertilizantes sintéticos. Numa altura em que os agricultores enfrentam um aumento dos custos dos insumos agrícolas, estas propriedades naturais fazem das leguminosas uma opção ideal para uma agricultura sustentável.

Integradas nos sistemas agrícolas, as leguminosas promovem o armazenamento de carbono no solo e quebram naturalmente os ciclos de pragas e insectos. Como culturas de cobertura ou associação, elas protegem contra a erosão do solo e aumentam a produtividade geral. Ao diversificar os sistemas de cultivo incorporando leguminosas, os agricultores podem usar de forma mais eficiente os recursos naturais, como luz, água e nutrientes, ao mesmo tempo que aumentam a produtividade.

10 de fevereiro, Dia Mundial das Leguminosas

Reconhecendo a importância das leguminosas para a nossa alimentação, nutrição, ambiente e economia, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 10 de fevereiro como Dia Mundial das Leguminosas, a favor de uma proposta do Burkina Faso. Desde 2018, este dia é celebrado em todo o mundo, proporcionando uma oportunidade para aumentar a consciencialização, promover a colaboração, incentivar a inovação e aumentar o investimento para tornar as leguminosas acessíveis a todos.

A FAO está a trabalhar com os Estados-Membros e os parceiros numa série de abordagens para ajudar os agricultores a terem acesso a sementes de alta qualidade, a técnicas de cultivo modernas, a práticas agrícolas sustentáveis e a cadeias de valor reforçadas para as leguminosas.

No Malawi por exemplo, o guandu (Cajanus cajan) é uma valiosa fonte de proteínas para as comunidades locais. Além disso, os seus caules podem ser utilizados como combustível sustentável, satisfazendo tanto as necessidades alimentares como energéticas. A FAO apoia os agricultores na adoção de práticas sustentáveis para restaurar terras degradadas, melhorando simultaneamente os meios de subsistência e a produtividade. Um dos nossos projectos, financiado pelo Fundo Mundial para o Ambiente (GEF), visa atingir 150 000 malawianos, metade dos quais são mulheres. Para além do Malawi, este programa visa ajudar um milhão de pessoas em todo o mundo e restaurar 12 milhões de hectares de terras áridas.

Como participar

Todos nós podemos contribuir para um futuro alimentar sustentável, incluindo mais leguminosas nas nossas dietas e apoiando os produtores locais. Os agricultores podem explorar a combinação de leguminosas com outras culturas para melhorar a saúde e a produtividade do solo, enquanto os decisores políticos podem reforçar o seu apoio à produção e transformação de leguminosas.

No momento em que a FAO celebra o seu 80º aniversário, reconhecemos que a transformação dos nossos sistemas agro-alimentares depende tanto do saber-fazer tradicional como da inovação moderna - e que as leguminosas oferecem ambos.

No dia 10 de fevereiro e ao longo de todo o ano, vamos trabalhar em conjunto para aproveitar o poder das leguminosas para construir sistemas agro-alimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis, de modo a garantir que ninguém passe fome.

Feliz Dia Mundial das Leguminosas!

---

