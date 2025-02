Laidlaw Foundation e IE Business School oferecem bolsas de liderança para cabo-verdianas na Espanha

A Laidlaw Foundation e a IE Business School, com o apoio da IE Foundation, lançaram um programa de bolsas destinado a mulheres cabo-verdianas. O Laidlaw Women’s Leadership Fund disponibilizará oportunidades de formação em liderança nos próximos três anos, promovendo o empoderamento feminino no ensino superior.

Segundo um comunicado oficial, as beneficiárias do IE Laidlaw terão a oportunidade de frequentar um programa de MBA ou Executive MBA na IE Business School.

“A Laidlaw Foundation e a IE Business School, com o apoio da IE Foundation, uniram forças num compromisso conjunto para promover a educação e o progresso de mulheres extraordinárias empenhadas na liderança ética e no impacto global. Com o objetivo de promover uma nova geração de mulheres líderes, o Laidlaw Women's Leadership Fund apoiará a formação de um máximo de 24 mulheres por ano durante os próximos 3 anos”, lê-se.

As bolseiras poderão participar em actividades de networking, mentoria e eventos exclusivos.

O programa de bolsas está aberto as candidatas de qualquer nacionalidade, com prioridade para mulheres provenientes de países em desenvolvimento. Dependendo da necessidade financeira de cada candidata, a bolsa poderá cobrir entre 50% e 100% das propinas.

Para serem elegíveis, as interessadas devem demonstrar excelência académica, um elevado nível de proficiência em inglês e um compromisso sólido com a liderança ética.