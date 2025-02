Comissão Nacional de Protecção de Dados pede ao Estado promoção e fomento de uma educação digital

O presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) considerou hoje, no Mindelo, que o Estado, através de suas instituições, as quais de ensino, e à própria CNPD, deve promover e fomentar uma educação digital.

“E nada melhor do que sensibilizar as crianças e os adolescentes pelos riscos e também pelos seus direitos que podem exercer no ambiente digital”, clarificou o presidente da CNPD, Faustino Varela, durante a abertura de um workshop sobre educação e protecção de dados e a protecção dos adolescentes em ambiente digital.

A mesma fonte precisou que nos dias de hoje as crianças e os adolescentes estão a beneficiar cada vez mais dos serviços ‘online’, mas que, lembrou, além das oportunidades que o digital fornece ao jovem, no sector da educação, no lazer, nos contatos sociais, há que os alertar também que o digital “acarreta riscos, riscos enormes”.

“O que estamos a fazer é conscientizar as crianças e os adolescentes, os pais, os encarregados da educação e os professores pelos riscos e pelos direitos que as crianças e os adolescentes têm”, reforçou o presidente da CNPD.

Contudo, precisou, a protecção efectiva dos dados depende do procedimento do controlador, que é quem efectivamente detém esses dados, mas, no caso de descumprimento, referiu, há sanções que podem ser até uma infração penal.

Ciente de que a melhor pessoa para educar digitalmente as crianças e adolescentes são os pais, Faustino Varela reconheceu, no entanto, que as crianças, hoje, sabem mais do digital do que os próprios pais.

“Daí que o Estado, através de suas instituições, as que são de ensino, a própria Comissão Nacional de Protecção de Dados, deve promover e fomentar uma educação digital e nada melhor do que o sensibilizar as crianças pelos riscos e também pelos seus direitos que podem exercer no ambiente digital” completou.

O evento de hoje, no Mindelo, e que será replicado na quinta-feira, 20, na ilha do Sal, é destinado a estudantes do ensino médio e universitário, professores, funcionários administrativos e técnicos das escolas, mas também a sociedade civil e pais encarregados de educação.

Faz parte das actividades em comemoração do 10.º aniversário da Comissão Nacional de Produção de Dados e o primeiro evento de apoio do lançamento do novo visual da CNPD, que aconteceu na cidade da Praia, no dia 28 de Janeiro.