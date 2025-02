Falta de especialistas para apoiar crianças e jovens com síndrome de Asperger constitui principal desafio da Colmeia

A presidente da Colmeia, Isabel Moniz, afirmou esta terça-feira, que a falta de especialistas para apoiar crianças, adolescentes e jovens que têm síndrome de Asperger constitui principal desafio da Colmeia, avançando que a instituição tem apenas sete especialistas.

A responsável da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais (Colmeia) falava em entrevista à Inforpress, no âmbito do Dia Internacional da Síndrome de Asperger que é comemorado anualmente no dia 18 de Fevereiro, em homenagem ao aniversário do pediatra austríaco, Hans Asperger, primeiro autor que escreveu sobre este tema, em 1944.

A data enaltece a importância do acolhimento e da interacção das pessoas com esta condição na sociedade, por meio da sensibilização e conscientização sobre o assunto.

Isabel Moniz avançou que neste momento esta instituição trabalha com 86 autistas, que recebem tratamento em termos de reabilitação e habilitação.

“Os autistas recebem tratamento na reabilitação funcional que foca sobretudo na parte da autonomia e da estimulação. E a nível da habilitação trabalhamos com crianças mais pequenas, de forma a terem mais autonomia antes de irem a uma creche ou uma sala de aula”, explicou a responsável da Colmeia.

Por isso, considerou "fundamental" ter especialistas para trabalharem essas habilidades, no sentido de terem melhor qualidade de vida.

Avançou que de entre estes sete especialistas, que incluem, psicomotricista, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogos educacional clínico, para além de formadores tem desempenhado um papel "crucial" no apoio a esses autistas, que, segundo afirmou, a maioria deles vem de uma "família vulnerável".

A presidente da Colmeia aproveitou a oportunidade nesta ocasião para pedir mais uma vez, o Governo, para apoiar esta associação com mais especialistas para que possam cobrir também outras ilhas que não têm especialistas.

“A Colmeia tem falado com os poderes públicos no sentido de as outras ilhas terem essa especialidade porque isso se trata de uma questão de saúde”, realçou.

No seu entender, só com apoios, esta instituição consegue acudiras demandas sobretudo nas ilhas em que ainda não possuem pontos focais para dar assistência à população que precisa deste tipo de apoio.

Mesmo com alguns pontos focais em algumas ilhas, avançou que a Colmeia tem recebido vários pedidos de apoio de pessoas de diversas ilhas.

Isabel Moniz destacou também que o sector da saúde, protecção social, inclusão, diagnóstico, aceitação das crianças na sala de aula, constituem também outros desafios deste grupo.

Por sua vez, uma autista italiana que está em Cabo Verde a desempenhar a função de psicóloga e formadora na Colmeia, reconheceu o trabalho que esta associação tem feito em prol das pessoas que têm esta condição, afirmando que Cabo verde a nível de inclusão em relação a outros países está num “bom caminho”, mas que é preciso fazer muito mais.

Síndrome de Asperger é uma condição neurobiológica que integra os transtornos do espectro autista, conhecida como autismo leve ou autismo nível 1 que gera os mesmos sintomas do autismo clássico, mas em menor grau.

Em geral, essa condição causa dificuldades significativas na interacção social e na comunicação não-verbal, além de padrões de comportamento e interesse repetitivos.

A principal diferença do Asperger para o autismo clássico é que o primeiro não implica atraso global cognitivo ou em termos de linguagem.