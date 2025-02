Faltam recursos humanos especializados para tratar pessoas com deficiência

Cabo Verde não dispõe de recursos humanos suficientes para trabalhar com pessoas com deficiências. A afirmação é do do Ministro da Família Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, que discursava na abertura da conferência internacional sob o lema “Reabilitação social uma questão de justiça social”, realizada pelo Centro Nacional Ortopédico e Reeducação Funcional (CENORF), esta quinta-feira, na cidade da Praia

“ Nós temos dado, quando digo nós, o Governo, especial atenção à inclusão das pessoas com deficiência. Fizemos consideráveis progressos e conquistas nesta matéria, ainda também que tenhamos a consciência de que as condições de vida das pessoas com deficiência no país se encontram longe daquilo que é possível, não apenas por falta de vontade política, mas sobretudo por aquilo que eu tenho dito sempre, a sociedade cabo-verdiana é consciente de que todos têm direitos iguais e todos merecem igual oportunidade, mas as ainda não temos recursos humanos suficientemente especializados para trabalharem com as pessoas com deficiência”, afirmou. Já presidente da CENORF, Bernardino Gonçalves alerta que a Reabilitação social é fundamental para a Paz social. “Não podemos ter paz efectiva se não se realiza a justiça social. Então, reabilitar é de facto, dar oportunidade das pessoas se incluírem, e isto traz dignidade. É por isso que, se não tivermos a reabilitação, não poderemos falar de justiça social. Hoje é o dia Mundial da Justiça Social, então, parece-nos lógico reflectir e mostrar que de facto a reabitação é possível e que quando alcançamos níveis superiores de reabilitação de pessoas com deficiência, incluir e empoderar, aí sim poderemos estar num ambiente que poderemos considerar de justiça social”, defendeu. A conferência “Reabilitação social uma questão de justiça social” está enquadrada na comemoração dos 20 anos do CENOR e visa a promoção de debates sobre a importância da reabilitação no contexto das questões sociais e de justiça em Cabo Verde.

