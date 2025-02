Nova PCA da ANAS assume presidência com foco em inovação e resiliência climática

A nova presidente do conselho de administração da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS), Marize Gominho, afirmou esta terça-feira que a nova administração está comprometida em promover “soluções inovadoras para garantir o acesso à água potável e saneamento digno”.

Marize Gominho falava durante a cerimónia de empossamento dos novos membros do conselho de administração da ANAS, realizada esta terça-feira na cidade da Praia, onde sublinhou a importância da inovação tecnológica e da resiliência climática na melhoria da gestão dos recursos hídricos.

“O nosso compromisso é fortalecer a população, promover soluções inovadoras e sustentáveis e garantir que cada cabo-verdiano tenha acesso à água potável e ao saneamento digno”, afirmou.

A nova presidente da ANAS destacou ainda os desafios estruturais que marcam a gestão da água e do saneamento no país, referindo-se às condições naturais adversas e ao aumento da pressão sobre os recursos hídricos.

“Este é um desafio que aceitamos com determinação e consciência da missão que nos espera. A gestão de água e saneamento em Cabo Velho é um desafio complexo, marcado por condições naturais adversas e pela crescente pressão sobre os nossos recursos hídricos”, referiu.

A Agência Nacional de Água e Saneamento é a entidade governamental que tem como propósito a implementação das políticas governamentais e a gestão integrada dos investimentos no sector da água e saneamento.

Incumbe ainda à ANAS o planeamento estratégico, o seguimento, a regulação técnica, a supervisão e a monitorização dos serviços de produção, distribuição e comercialização de água, recolha, tratamento e rejeição de efluentes líquidos e resíduos em todo o território nacional.

A ANAS é equiparada ao Estado enquanto autoridade nacional para a água e saneamento, detendo os poderes, as prerrogativas e as obrigações conferidas ao Estado, enquanto garante da prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente no que respeita à execução coerciva das decisões.