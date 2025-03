PJ detém mulher com cocaína no aeroporto da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça a detenção de uma mulher de 40 anos, no aeroporto internacional Nelson Mandela, com mais de um quilo de cocaína dissimulado no corpo.

A mulher, suspeita de tráfico de droga, desembarcou, no sábado, após um voo proveniente da Guiné-Bissau e foi conduzida na segunda-feira para prisão preventiva na Cadeia Central da Praia. A cocaína estava dividida em 98 cápsulas e revelou "um elevado grau de pureza" após teste preliminar de despistagem, acrescentou a PJ, em comunicado. Além da droga, foram também apreendidos 1.450 euros. A apreensão é a mais recente, entre outras, realizadas com regularidade pelas autoridades cabo-verdianas, que têm também participado em acções internacionais. Forças policiais de diferentes países apreenderam 1,6 toneladas de cocaína em Cabo Verde, avaliadas em 50 milhões de dólares, numa operação contra o narcotráfico na África Ocidental, que decorreu entre Outubro e Novembro de 2024.

