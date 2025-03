Ribeira da Barca ganha embarcação de pesca semi-industrial para reforçar cantinas escolares

A vila da Ribeira da Barca, em Santa Catarina, passa a partir de hoje a contar com uma embarcação de pesca semi-industrial para reforçar as cantinas escolares dessa comunidade e demais desse município do interior de Santiago.

A iniciativa da Associação dos Pais e Encarregados de Educação de Ribeira da Barca (APEERB) é financiada pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), em 7.000 contos, que contemplou a reabilitação da embarcação de oito metros, motor e outros equipamentos. Em declarações à Inforpress, o presidente da APEERB, Manuel Geraldo, adiantou que além da entrega oficial da embarcação, esta organização sem fins-lucrativos vai receber uma rede de cerco, que vai permitir que a embarcação entre em operação “nos próximos dias”. Ou seja, acrescentou que a embarcação já tem toda a documentação para operar, faltando apenas alguns pescadores para terem cédulas marítimas e matrículas de marinheiros. O líder associativo destacou como ganho deste projecto, iniciado em 2015, 14 postos de trabalho directos e, indirectamente, toda a população dessa vila piscatória. Por outro lado, Manuel Geraldo Rocha notou que o projecto vai complementar um outro que a associação que dirige tem em curso, que visa recolher peixes junto dos pescadores e armadores locais e doar às cantinas escolares do município de Santa Catarina (Santiago). O acto da entrega da embarcação de pesca e rede de cerco à APEERB, agendada para esta tarde, vai ser testemunhado pelo ministro do Mar, Jorge Santos, e pela coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia de Souza. A cerimónia vai ser antecedida pela realização da terceira edição da ‘conversa aberta’ "Cadeia de valor da pesca: sustentabilidade e oportunidades" e apresentação dos resultados do programa “construindo resiliência e acabando com a vulnerabilidade em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento”. O projecto tem foco principal nas mulheres e nos jovens da cadeia de valor das pescas em comunidades costeiras, e visa alavancar o potencial da Economia Azul em Cabo Verde, posicionando-a como um motor de inclusão socioeconómica e um acelerador dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

