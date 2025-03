​Inovação e crescimento sustentável dos portos nacionais em debate nas Jornadas Portuárias

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da ENAPOR reafirma o papel dos portos nacionais no desenvolvimento económico do país. Ireneu Camacho discursava na abertura das jornadas portuárias, que decorrem em São Vicente, sob o lema “inovação, segurança, sustentabilidade e valorização do capital humano”.

Para Camacho, os portos são a espinha dorsal do comércio e da economia do país. “Por isso, a ENAPOR Portos de Cabo Verde tem assumido um papel firme na modernização, na competitividade e na excelência da operação dos seus portos. E é neste sentido que este ano as Jornadas Portuárias vão assentar em quatro pilares fundamentais. Na inovação, na segurança, na sustentabilidade e na valorização do capital humano.A inovação, como bem sabemos hoje em dia, representa o futuro da gestão portuária. A digitalização, a automação dos processos são pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sector a nível mundial”, refere. Segundo o PCA da ENAPOR, os dados apontam 2024 como "um dos melhores anos de sempre na história da empresa". A nível nacional foram movimentadas cerca de três milhões de toneladas de mercadorias, com o Porto Grande e o Porto da Praia a movimentarem mais de um milhão de toneladas de mercadorias cada um. Irineu Camacho entende que o crescimento do sector deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade ambiental. “É imperativo adoptar práticas sustentáveis, reduzir a pegada de carbono e implementar iniciativas ecológicas com o uso de energias renováveis e uma gestão eficiente dos resíduos portuários”, sublinha. Noutra frente, o Presidente do Conselho de Administração da ENAPOR garante que a empresa está comprometida com a implementação de novas tecnologias, com foco na melhoria da eficiência e segurança dos Portos nacionais. As jornadas portuárias arrancaram esta quarta-feira e decorrem durante dois dias em São Vicente. “Portos de Cabo Verde: Da história à modernização – Rumo ao futuro da conectividade marítima, Modernização da infraestrutura portuária: Desafios e oportunidades para o crescimento sustentável, “A importância da capacitação e desenvolvimento profissional no sector portuário: Desafios e perspectivas” são alguns dos painéis em agenda.

