Governador do Banco de Cabo Verde recebe visita do homólogo de Portugal

​O governador do Banco de Cabo Verde (BCV), Óscar Santos, recebe de 03 a 05 de Abril a visita do seu homólogo de Portugal, Mário Centeno, para a apresentação de materiais de educação financeira em crioulo.

De acordo com uma nota enviada à Inforpress, estes materiais foram desenvolvidos em colaboração entre os dois bancos centrais, com o apoio da organização não-governamental “Mundu Nôbu”, e têm como objectivo promover a literacia financeira junto da população cabo-verdiana.

Segundo a mesma fonte, a acção visa não só informar, mas também capacitar os cidadãos, especialmente nas camadas mais vulneráveis, acerca dos conceitos fundamentais da economia e da gestão financeira.

A apresentação dos materiais de educação financeira em crioulo ocorrerá nas ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão.

Além da apresentação dos materiais, Mário Centeno irá ministrar aulas de economia para os estudantes do 11.º ano de escolaridade nas diferentes ilhas do arquipélago, contribuindo para o fortalecimento da formação dos jovens em temas cruciais para o desenvolvimento económico.

Compete ao Banco de Cabo Verde, na qualidade de regulador e supervisor do sistema financeiro cabo-verdiano, o reforço da educação e do grau de literacia financeira, através de ações de formação e de consciencialização que beneficiem a população.

Os exemplares dos materiais serão distribuídos na Praia, no Liceu Cónego Jacinto, no Mindelo, no Liceu Ludgero Lima, no dia 04 de Abril, e na Ribeira Grande, no Liceu de Coculi, no dia 5 de Abril.