Estratégia nacional para descarbonização reduz custo energético - Governo

A estratégia de longo prazo para a descarbonização da economia cabo-verdiana terá um impacto significativo na vida das pessoas e reduzirá as dependências do país face às crises energéticas, disse hoje o ministro Gilberto Silva.

A tutela da pasta da Agricultura e do Ambiente foi o porta-voz da primeira Reunião Interministerial para a Acção Climática, que decorreu na manhã desta segunda-feira, na cidade da Praia.

“Apreciamos a estratégia de longo prazo para a descarbonização da nossa economia. Trata-se de um documento muito importante, que vai impactar muito bem a vida dos cabo-verdianos, na medida em que contribui para baixarmos as emissões e também fazermos uma boa transição energética. Isso trará impacto na vida das pessoas em termos do custo energético e sobretudo reduzir a dependência do país em relação às crises energéticas, resolver a questão dos resíduos sólidos, no sentido de emitirmos cada vez menos carbono e toda a temática da mobilidade eléctrica, o que também contribui enormemente para a redução das emissões em Cabo Verde”, avançou.

No âmbito da reconversão da dívida pública em investimentos climáticos, assinada com o governo de Portugal, Gilberto Silva anunciou que, nesta nova fase, 42,5 milhões de euros serão utilizados na implementação da agenda climática nacional.

“É evidente que muito da nossa agenda climática decorre daquilo que são os compromissos internacionais, mas o país tem uma agenda própria e aqui devo destacar tudo o que tem a ver com a mobilização dos recursos para a implementação da nossa estratégia nesta matéria e por isso destaco o ponto de situação sobre a implementação da reconversão da dívida pública com Portugal”, frisou .

Da Primeira Reunião Interministerial para a Acção Climática resultou ainda a recomendação de reforçar o papel deste conselho interministerial como instância de alto nível e garantir a sustentabilidade financeira do secretariado de acções climáticas.