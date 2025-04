Mulher detida no Aeroporto da Praia com cápsulas de cocaína no corpo e na bagagem

​Uma cidadã estrangeira de 30 anos, que chegou a Cabo Verde num voo do Senegal, foi detida na última sexta-feira, 04, na posse de 1.22,1 gramas de cocaína, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva pelo Tribunal da Praia. A cocaína, de acordo a Polícia Judiciária (PJ), estava “dissimulada” em cápsulas, ocultas tanto no organismo como entre as bagagens da passageira. A polícia científica informa que a droga apresenta “um elevado grau de pureza” e que foram ainda apreendidos 1.250 euros em dinheiro, o que equivale a cerca de 137.500 escudos cabo-verdianos, além de um telemóvel. Esta operação foi desencadeada através da Secção Central da Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO) da polícia científica. A mesma fonte avançou que a suspeita foi presente ao tribunal da Comarca da Praia na manhã de sábado, 05, para o primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva como medida de coação. A arguida irá aguardar os próximos trâmites processuais na Cadeia Central da Praia. “As investigações da SCITECO continuam”, conclui a nota da PJ. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.