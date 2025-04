DGTR promove campanha de sensibilização para reforçar segurança rodoviária na Páscoa

A Direcção Geral dos Transportes Rodoviários (DGTR), em parceria com as entidades públicas, realizou hoje uma campanha de sensibilização rodoviária com a participação de alunos do ensino primário, apelando ao cumprimento das regras de trânsito.

A iniciativa decorreu em quatro pontos da cidade da Praia - Fazenda, São Filipe, Plateau e Tira Chapéu, com o objectivo de reforçar a prevenção e a segurança nas estradas, numa altura em que há maior movimento de pessoas e viaturas. Segundo a directora-geral da DGTR, Ana Paula Silva, a campanha pretende reforçar a conscientização sobre o cumprimento do código da estrada e a importância da condução responsável. Silva destacou ainda a relevância da participação dos alunos do ensino primário na iniciativa, sublinhando que “a educação deve começar na base”. “Queremos que cada cidadão, condutor ou peão, reflicta o seu papel na segurança rodoviária. As crianças, por sua vez, absorvem melhor a informação e ajudam a transmitir dentro das suas comunidades”, afirmou. “Muitas vezes são elas que alertam aos pais quando estes usam telemóvel ao volante ou não respeitam passadeiras”, acrescentou. Durante a acção, os alunos distribuíram materiais informativos com mensagens que alertam para os perigos do uso do telemóvel ao volante, da condução sob o efeito do álcool e do excesso de velocidade, factores frequentemente associados a acidentes evitáveis, de acordo com aquela directora. Um dos alunos participantes, Eliezer Silva, destacou a importância de participar numa campanha que “salva vidas” e deixou mensagem directa aos condutores: “Dirijam com segurança”. Em entrevista à Inforpress, os condutores Adélcio Sanches e Victor Ramos aplaudiram a iniciativa da DGTR, considerando “positiva a aposta na educação rodoviária desde cedo”. “O conhecimento adquirido hoje pelas crianças será útil para o futuro”, afirmaram.

