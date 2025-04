Fogo: Buscas para encontrar adolescente de 16 anos desaparecido no mar de Fonte Bila retomadas por volta das 07 horas

As buscas para encontrar um adolescente de 16 anos que desapareceu na tarde de domingo, 13, na praia de Fonte, defronte a cidade de São Filipe, foram retomadas por volta das 07 horas de hoje.

O alerta do desaparecimento do adolescente foi dado por volta das 18:30 horas e num espaço de vinte minutos os elementos dos bombeiros voluntários e da protecção civil iniciaram as buscas, mas até por volta das 20 horas de domingo não foi possível visualizar e nem resgatar o corpo do adolescente.

O vereador responsável pela área de protecção civil João José Canuto disse à Inforpress que após alerta foram colocadas embarcações de boca aberta e um mergulhador no local onde o adolescente desapareceu para as buscas mas não foi possível.

As buscas foram suspensas por volta das 20 horas devido a falta de visibilidade e foram retomadas hoje com a presença de três mergulhadores apoiados por uma embarcação de boca aberta.

Os familiares criticaram a demora na chegada da equipa de protecção civil para iniciar as buscas.

Informações recolhidas pela Inforpress apontam que o adolescente acompanhado do irmão e de outros amigos estavam a nadar e que o próprio irmão tentou salvá-lo, mas sem sucesso.

Algumas pessoas tentaram socorrê-lo, mas o adolescente desapareceu sem que pudesse ser socorrido.

O mar nas proximidades da praia de Fonte Bila que, nesta época do ano, encontra-se, normalmente, agitado e em alguns sítios chega a embater-se no rochedo, na tarde de domingo estava calma e sem grandes ondulações.

Para muitas pessoas, frequentar a praia de Fonte Bila neste período do ano é um “convite para a morte” e algumas pessoas defendem que a praia devia ser interditada nesta época do ano em que o seu estado é mais agitado para evitar tragédias do tipo.

O adolescente de 16 anos respondia pelo nome de Admilson Dinis Lopes e residia no bairro de Lém de Cima, São Filipe.

De mais de uma dezena de pessoas que perderam a vida na praia de Fonte Bila, apenas duas foram devolvidas às costas.

As restantes nunca foram encontradas.