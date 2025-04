Fogo: Corpo do adolescente desaparecido no mar encontrado nas proximidades da praia de Nossa Senhora

O corpo do adolescente que desapareceu na tarde de domingo, 13, na praia de Fonte Bila, foi localizado hoje, a flutuar, nas proximidades da praia de Nossa Senhora da Encarnação, a sul do local do seu desaparecimento.

O corpo foi localizado e resgatado por uma embarcação de boca aberta que estava envolvida nas buscas e, segundo elementos da protecção civil, na embarcação estava elementos da Polícia Nacional.

O corpo foi localizado por volta das 09:30 e depois foi colocado na embarcação de boca aberta do Projecto Vitó e levado até o porto de Vale dos Cavaleiros para o resgate final que aconteceu uma hora mais tarde.

A equipa de busca, que envolvia elementos de várias instituições, nomeadamente bombeiros voluntários, protecção civil, instituto marítimo portuário, mergulhadores concentrou as buscas, no primeiro dia a norte do local do desaparecimento, mas hoje com a mudança de corrente para sul, concentraram as buscas nesta direcção e o corpo foi encontrado e resgatado do mar cerca de 40 horas após o seu desaparecimento.

O adolescente de 16 anos respondia pelo nome de Admilson Dinis Lopes e residia no bairro de Lém de Cima, São Filipe.