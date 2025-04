Mais de 150 mil tartarugas libertadas durante temporada de nidificação de 2024

Mais de 150 mil crias de tartarugas-comuns, Caretta caretta, foram libertadas no mar durante a temporada de nidificação de 2024, segundo dados divulgados pelas organizações ambientais Projecto Biodiversidade e BIOS Cabo Verde.

A maioria dos nascimentos foi registada na ilha do Sal, com um total de 115.962 crias libertadas, enquanto na ilha da Boa Vista foram mais de 34.500.

Na Boa Vista, a temporada contou com 22.427 ninhos registados apenas na Reserva Natural das Tartarugas.

Cerca de 600 destes ninhos foram transferidos para centros de incubação, com uma taxa de eclosão de 77,9%, o que permitiu a libertação de 34.592 crias. Foram ainda monitorizadas 7.576 tartarugas adultas e resgatados 169 exemplares.

“A BIOS Cabo Verde também continuou com experiências nos ninhos para a mitigação dos efeitos do aquecimento global, com resultados promissores no equilíbrio de sexos entre as crias”, consta no comunicado.

Já na ilha do Sal, o Projeto Biodiversidade registou 36.587 ninhos, dos quais 2.225 foram transferidos para viveiros, onde a taxa de eclosão atingiu os 82,3%.

A monitorização abrangeu 27 km da costa e permitiu acompanhar 1.645 tartarugas. Neste local, a introdução de sombras nos viveiros ajudou a reduzir em 2 °C a temperatura de incubação, contribuindo também para um maior equilíbrio de sexos entre as crias.

Relativamente à caça furtiva, a mesma fonte refere que na ilha do Sal, os casos diminuíram de 440, em 2021, para apenas 110 em 2024, o que é atribuído aos esforços de vigilância e sensibilização realizados pelas equipas locais, com apoio de voluntários.