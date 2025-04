Universidade Lusófona organiza Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas

A Universidade Lusófona de Cabo Verde(ULCV) realiza, nos dias 24 e 25 de Abril, em São Vicente, a primeira Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental. O objectivo é explorar o impacto das alterações climáticas no contexto dos países lusófonos.

A Universidade Lusófona de Cabo Verde realiza, nos dias 24 e 25 de Abril, em São Vicente, a primeira Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Educação Ambiental. O objectivo é explorar o impacto das alterações climáticas no contexto dos países lusófonos.

Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, a pró-reitora, Elisa Silva, destacou que o objectivo principal do encontro é, explorar numa perfectiva interdisciplinar o fenómeno das alterações climáticas, na relação entre o global e o local.

“[O tema] coloca em causa questões fundamentais como a relação entre o norte e o sul global, entre humanos e não humanos, as novas formas de vida, educação ambiental, os futuros ecológicos, tecnológicos políticos, as estratégias de mitigação e adaptação a cooperação internacional, as politicas-públicas, os saberes locais e as cosmologias nativos.”

A conferencia vai ser realizada em formato híbrido, com participação presencial e online de especialistas internacionais.

Ao longo dos dois dias, serão abordados onze temas, entre os quais a dimensão cultural das alterações climáticas, o turismo sustentável, as políticas públicas, e o uso de tecnologias em contextos educativos.

A cerimónia de abertura será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, e o encerramento pelo ministro do Mar, Jorge Santos.