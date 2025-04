José Maria Neves considera Papa Francisco património da humanidade

Presidente da República cabo-verdiano afirma que o Papa Francisco ultrapassou fronteiras humanas e geográficas para abraçar a todos.

José Maria Neves foi um dos vários chefes de Estado africanos que participaram nas exéquias do Papa Francisco, este sábado, na Praça de São Pedro para onde acorreram mais de 250 mil fiéis e peregrinos para dar a última saudação ao Papa dos pobres. Nos três dias anteriores ao funeral, outros tantas pessoas homenagearam o Sumo Pontífice na Basílica de São Pedro. O Chefe de Estado cabo-verdiano também lá esteve. Para José Maria Neves, o Papa Francisco merecia essa homenagem, como disse à Vatican News antes do regresso a Cabo Verde.

“É um património da humanidade, ultrapassou as fronteiras da igreja e chegou a todas as mulheres e homens do mundo, independentemente da sua fé. O papa Francisco merecia este momento em que todo o mundo esteve presente para o homenagear enquanto líder da humanidade. Felizmente deixa obra, actos e uma mensagem muito forte à humanidade”.

O Presidente de Cabo Verde teve três encontros com o Papa Francisco, dois quando era Primeiro-ministro e o último já depois de ocupar o cargo de Chefe de Estado, e de cada vez disse sentir-se mais inspirado pela personalidade e carisma do Pontífice.

“É um homem espiritualmente muito forte. Marca qualquer pessoa que se encontre com ele. Mas acima de tudo era um grande amigo de Cabo Verde. Eram encontros muito fortes, profundos e sentia-me emocionado e sempre mais inspirado para exercer as minhas funções públicas”.

José Maria Neves explicou ainda que não podia deixar de vir a Roma dizer um sentido adeus ao Papa Francisco, que teria planeado visitar o arquipélago.

“Tínhamos todas as indicações que devia visitar Cabo Verde no quadro dos 500 anos da criação da diocese de Santiago e no quadro da comemoração dos 50 anos da independência e quando recebi a notícia da sua morte fiz questão de, em nome do povo cabo-verdiano, vir prestar a nossa homenagem e agradecer tudo o que fez por Cabo Verde. Ele morre mas deixa muitas luzes, uma obra tocante e gestos que devem servir de inspiração para o mundo”.

Para além do Presidente da República de Cabo Verde, diversos outros países africanos estiveram representados na Missa de despedida do Papa Francisco. Angola e Moçambique estiveram representados pelos Presidentes, João Lourenço e Daniel Chapo.