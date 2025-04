Homem confessa ter matado irmão e entrega-se à Polícia Nacional

Um homem de 32 anos de idade entregou-se hoje às autoridades policiais, na Ribeira Grande, e confessou ter matado o próprio irmão, esta segunda-feira, em Chã de Pedras.

Fonte policial disse à Inforpress que Paulino Monteiro, de 29 anos, foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 28, por volta das 20h00, na localidade de Chã de Pedras.

O corpo, assinalou a mesma fonte, apresentava sinais de traumatismo, o que levou o procurador responsável pelo caso a ordenar a colocação do cadáver em câmara ardente, até à realização da autópsia.

A PN iniciou uma investigação com vista a esclarecer as circunstâncias do sucedido, mas a confissão do irmão da vítima vem, agora, facilitar o esclarecimento do caso.