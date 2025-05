​Dom Arlindo Furtado fala em ambiente familiar na eleição do Papa Leão XIV

O cardeal Dom Arlindo Furtado disse esta sexta-feira que foi um ambiente “muito acolhedor e familiar” o vivido durante o conclave que elegeu o novo Papa Leão XIV.

Em mensagem partilhada a partir de Roma, através da página da Diocese de Santiago de Cabo Verde no Facebook, o cardeal sublinhou a importância do momento, afirmando que a eleição representa não só uma profunda motivação no seguimento de Jesus Cristo, mas também uma oportunidade para Cabo Verde participar activamente na vida da Igreja.

“Graças a Deus, para Cabo Verde e para mim também”, afirmou.

Dom Arlindo expressou também gratidão ao Papa Francisco, a quem reconhece o esforço por trazer as periferias para o centro da Igreja.

“Todos somos irmãos e somos uma só Igreja”, disse, sublinhando o impacto global das responsabilidades do novo Pontífice, desde a vida familiar até às nações e à comunidade internacional.

O cardeal apelou à corresponsabilidade de todos os fiéis.

“Cada um de nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, devemos fazer a nossa parte, para que o trabalho conjunto da Igreja que somos nós seja bem-vindo para a glória de Deus e para a alegria de todos”, concluiu.