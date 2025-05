​Prisão preventiva para detido por crimes de armas e formação de quadrilha na Boa Vista

O Tribunal da Comarca da Boa Vista decretou prisão preventiva para um homem detido pela Polícia Judiciária (PJ), indiciado por crimes de armas e formação de quadrilha. Anúncio feito na tarde desta sexta-feira pela força policial.

“O Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista realizou, na terça-feira, 6 de maio, uma diligência na ilha da Boa Vista que resultou na detenção, em flagrante delito, de um indivíduo de 25 anos, suspeito da prática dos crimes de posse ilegal de armas e constituição de associação criminosa”, lê-se.

De acordo com a PJ, a detenção foi efetuada no cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da República da Comarca da Boa Vista, tendo o suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, sido detido por existirem fortes indícios da sua implicação nos referidos crimes.

Presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, o Tribunal da Comarca da Boa Vista decidiu aplicar ao arguido a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Assim, o arguido vai aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Regional do Sal.