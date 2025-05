​Praia acolhe encontro estratégico dos SIDS do Atlântico, Oceano Índico e do Mar do Sul da China

A cidade da Praia acolhe, nos dias 15 e 16 de Maio, o encontro estratégico dos SIDS do Atlântico, Oceano Índico e Mar do Sul da China, visando debater desafios e futuro comum do grupo.

A reunião de alto nível dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) da região do Atlântico, Oceano Índico e Mar do Sul da China (AIS) irá reunir chefes de Governo, ministros dos Negócios Estrangeiros, embaixadores e directores-gerais dos Estados-membros para estabelecer um espaço estratégico de diálogo sobre questões comuns e delinear o futuro do grupo AIS.

Em comunicado, o Governo refere que Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Comores, Maurícia, Maldivas e Singapura partilham preocupações com a gestão sustentável dos recursos marinhos, a adaptação às alterações climáticas e o desenvolvimento económico, apesar das suas diversidades socioeconómicas e da distância geográfica que os separa.

Até ao momento, o grupo AIS não dispõe de um mecanismo formal de coordenação, como acontece com os SIDS das Caraíbas (CARICOM) e do Pacífico (Fórum das Ilhas do Pacífico).

Neste sentido, pretende-se avançar com a criação de um mecanismo de coordenação que permita maior articulação, cooperação técnica e diplomática entre os membros, superando a distância física e reforçando a solidariedade regional.

A reunião da Praia servirá também para adoptar a “Declaração da Praia”, com linhas de acção para a actuação do grupo no contexto regional e internacional.

Está igualmente prevista a análise da formalização do grupo, definição de um mecanismo de funcionamento, criação de um secretariado rotativo, realização de encontros regulares e partilha de experiências e boas práticas entre os países-membros.

O encontro surge num momento estratégico, após a realização da 4.ª Conferência Internacional dos SIDS (SIDS4) em Antígua e Barbuda e a aprovação do Índice Multidimensional de Vulnerabilidade (MVI) pelas Nações Unidas.

Com vista ao futuro, o grupo AIS posiciona-se para assumir a presidência da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) em 2027 e acolher a 5.ª Conferência Internacional dos SIDS (SIDS5) em 2034, passos importantes para reforçar a sua voz no palco multilateral.