​Uni-CV organiza Seminário Internacional em Desporto e Ciência

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) promove, segunda-feira, na cidade da Praia, o primeiro Seminário Internacional em Desporto e Ciência, reunindo especialistas internacionais para debater temas ligados ao treino desportivo, inovação e investigação científica aplicada ao desporto.

Segundo uma nota de imprensa, o objectivo é promover o intercâmbio de conhecimentos científicos e académicos no domínio do desporto, reunindo investigadores, docentes, estudantes e profissionais interessados em aprofundar temas ligados à ciência aplicada ao treino desportivo.

Entre os conferencistas confirmados está Hugo Sarmento, da Universidade de Coimbra, reconhecido como um dos cientistas mais influentes do mundo em 2023 pela Universidade de Stanford, que irá abordar esquemas tácticos no futebol moderno.

O evento contará ainda com a participação de Krzysztof Przednowek, da Universidade de Rzeszow (Polónia), que irá falar sobre modelação preditiva no futebol, Élvio Rubio, da Universidade da Madeira, sobre soluções tecnológicas na preparação desportiva, e Adilson Marques, da Universidade de Lisboa, que discutirá a importância da actividade física no tratamento da depressão.

Este seminário insere-se no âmbito do primeiro mestrado em Treino Desportivo da Uni-CV e representa um marco na consolidação da formação académica e na promoção da investigação científica na área do desporto em Cabo Verde.

Realizado pela Uni-CV através da Faculdade de Educação e Desporto, em colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, o evento contará com a presença de especialistas internacionais, com destaque para a área do futebol.