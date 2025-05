Santo Antão vai ter primeira estação de tratamento de águas residuais com capacidade de 400 m³ por dia

A ilha de Santo Antão vai contar, até finais de 2026, com a sua primeira estação de tratamento de águas residuais, com capacidade para processar 400 metros cúbicos por dia, num investimento de 4,7 milhões de euros. A infraestrutura será construída pela SADE, filial do Grupo francês NGE, no âmbito de um contrato adjudicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS) e financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África (BADEA).

Segundo um comunicado da empresa, o projecto visa combater as deficiências existentes neste sector, que afectam directamente a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da região. Além da estação de tratamento, a empreitada inclui a construção de duas estações elevatórias, 20 quilómetros de redes de águas residuais e lagunas de armazenamento com cerca de 1500 metros quadrados. A água tratada poderá ser reutilizada para rega ou para a limpeza de vias. “Este projecto representa um passo fundamental para a melhoria das condições de vida em Santo Antão e para a concretização da ambição do governo de garantir à população o acesso a serviços de qualidade em termos de abastecimento de água”, afirmou Frédéric Bernadet, Diretcor-Geral da SADE, citado no comunicado. Os estudos para a execução da obra tiveram início em Abril de 2025 e os trabalhos deverão prolongar-se por 18 meses, com conclusão prevista para o final de 2026. A SADE é uma empresa com mais de cem anos de existência, especializada em conceção, construção, reabilitação e manutenção de redes (água e energia) e de infraestruturas (obras de engenharia civil e subterrâneas) para clientes do sector público e privado, em França e internacionalmente. Já a NGE é o quarto maior grupo francês de construção.Constrói infraestruturas de grande dimensão, estando presente em 20 países e apoiando entidades públicas e privadas no financiamento, na conceção e na execução de projetos de transição nos domínios da água, da mobilidade, da renovação urbana, da energia e das telecomunicações.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.