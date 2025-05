Mais de 150 mil cabo-verdianos são hipertensos

Mais de 150 mil cabo-verdianos vivem com hipertensão arterial. Informação avançada esta manhã, pelo administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Hélio Rocha, numa mesa redonda alusiva ao Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial, celebrado a 17 de Maio.

Hélio Rocha recorda que a alimentação é o principal factor de risco para a hipertensão, uma das principais causas de morte por doença no país.

“Para trazer uma mensagem importante sobre a alimentação e a hipertensão, pois sabemos que um dos maiores fatores de risco que temos actualmente, principalmente em Cabo Verde, para a hipertensão, está ligado com a alimentação. Sabemos que em Cabo Verde, a hipertensão arterial, é um dos maiores problemas de saúde pública em Cabo Verde, estamos a falar de mais de 30% da população cabo-verdiana o que representa mais de 150 mil que sofrem desse mal e a hipertensão arterial é uma das principais causas das doenças que mais matam em Cabo Verde, estamos a falar de doenças cardiovasculares, ou seja, um factor de risco bastante importante naquilo que é a mortalidade em Cabo Verde”, afirmou.

O INSP declara que o aumento do número de pessoas cada vez mais jovens com hipertensão é um grande desafio.

“No entanto, temos observado uma mudança no estilo de vida das pessoas, fazendo com que pessoas mais jovens, entre os 35 e 40 anos, com um elevado nível de tensão arterial alterada ou hipertensão. Isso de facto é um desafio e está ligado directamente ao estilo de vida que as pessoas têm, um estilo de vida mais sedentário. Antigamente movimentávamos muito mais, actualmente usamos transportes, usamos o carro e estamos na maioria do tempo parados e é por isso que o apelo a fazermos exercícios físicos diários”, apelou.

Hélio Rocha alerta que permanecer por muito tempo com pressão arterial alta pode danificar órgãos internos, como coração e rins.

“E para quem já tem um diagnóstico de hipertensão arterial, deixo aqui,duas recomendações importantes, primeiro, nunca deixar de tomar os medicamentos, os medicamentos são fundamentais. Fazer as consultas de rotina também é fundamental, de forma que mantenha a sua tensão controlada”.

Às pessoas que vivem com a hipertensão é aconselhado manterem as suas consultas de rotina, tomando os medicamentos conforme prescrição médica.Uma má alimentação, o uso do álcool, tabagismo e sedentarismo são algumas das principais causas de hipertensão.