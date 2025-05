​Centro de Cuidados Paliativos “Nossa Senhora da Encarnação” será inaugurado este domingo na Ilha do Fogo

O Centro de Cuidados Paliativos “Nossa Senhora da Encarnação” será inaugurado neste domingo, 18 de Maio, às 9h00, em Cutelo d’Açúcar (Casas do Sol), São Filipe, na Ilha do Fogo. A iniciativa é da Fundação Padre Ottavio Fasano e da AMSES Onlus, instituições que actuam no desenvolvimento social e espiritual da população cabo-verdiana.

Segundo uma nota enviada pelo presidente da Fundação Padre Ottavio Fasano, Frei Gilson Frede, a iniciativa é inspirada na visão misericordiosa do Padre Ottavio Fasano.

“O projecto está alinhado com a missão e os princípios dos cuidados paliativos. “Esperamos que desta primeira semente plantada no Fogo, a cultura dos cuidados paliativos possa florescer por toda a África”, afirmam.

Frei Gilson Frede considera que os cuidados paliativos são essenciais nos momentos em que se acredita que "não há mais nada a fazer" por parte da medicina curativa. “É justamente nessa fase que surgem os maiores desafios, tanto para os doentes como para os seus familiares. A filosofia paliativa visa preservar a dignidade humana até o último suspiro, promovendo a autonomia do paciente e envolvendo-o em todas as decisões”, sublinha.

Conforme Frei Gilson Frede, mais do que o tratamento de sintomas físicos, os cuidados paliativos oferecem um acompanhamento integral ao paciente e à sua rede de apoio. “A abordagem é holística, considerando aspectos clínicos, psicológicos, emocionais, sociais, culturais e espirituais. O trabalho é realizado por uma equipa multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, assistentes espirituais e voluntários”.

O presidente da Fundação Padre Ottavio Fasano explica que a estrutura do novo centro foi pensada para acolher também os familiares, cuja presença é vista como parte fundamental do processo de cuidado. Pelo que o acesso é livre a qualquer hora do dia, e os entes queridos podem, inclusive, pernoitar com os pacientes.

Para Frei Gilson Frede, com a inauguração do Centro de Cuidados Paliativos “Nossa Senhora da Encarnação”, Cabo Verde dá um passo importante na promoção de uma cultura de cuidado compassivo e humanizado, colocando a dignidade da vida no centro da atenção até o fim.

A cerimónia de inauguração do Centro de Cuidados Paliativos, Nossa Senhora da Encarnação, será presidido pelo diretor do Hospital Agostinho Neto, Evandro Monteiro em representação do Jorge Figueiredo, Ministro da Saúde, tendo em conta que o Ministro de Saúde estará a participar na Assembleia Mundial da Saúde da OMS em Genebra.