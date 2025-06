Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora da Encarnação começará a funcionar ainda antes do final do ano

O Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora da Encarnação, na ilha do Fogo, começará a funcionar ainda antes do final deste ano. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, durante uma visita técnica ao espaço, realizada no âmbito da sua estada na região Fogo-Brava.

Segundo o governante, o centro será incorporado ao Património do Estado e os preparativos para a sua operacionalização já estão em curso. Neste momento, decorre o processo de definição do número necessário de enfermeiros e agentes de saúde com a formação adequada para garantir um arranque sem falhas no sistema. A visita contou com a presença da Directora Nacional da Saúde e da Coordenadora do Programa Nacional de Cuidados Paliativos, que acompanharam o ministro na avaliação das condições estruturais e logísticas do novo centro.

