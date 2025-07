Câmara de Santa Catarina promove hoje feira de saúde em Chã das Caldeiras

A câmara de Santa Catarina do Fogo, em parceria com o Centro de Saúde de Cova Figueira promove hoje, 05 de Julho, dia da Independência Nacional, uma feira de saúde na comunidade de Chã das Caldeiras.

A feira, que acontece no dia da celebração dos 50 anos da Independência Nacional, decorre das 09:00 às 14:00 no posto de saúde de Chã das Caldeiras e tem como objectivo principal aproximar os serviços de saúde da população local, promovendo a prevenção e o bem-estar.

Durante o evento, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, desde consultas de clínica-geral e de dermatologia, exames de citologia, testes de despiste de HIV e Hepatite, avaliação de sinais vitais, palestras educativas sobre dengue e covid-19 e outras actividades de promoção à saúde.

A iniciativa, segundo a edilidade de Santa Catarina do Fogo, reforça o compromisso da autarquia e das autoridades de saúde com a qualidade de vida da população, incentivando a prevenção e o cuidado com a saúde e a edilidade apela a população de Chã das Caldeiras a participar da feira e a cuidar da sua saúde.