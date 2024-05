​Unidade Sanitária de Base de Chã das Caldeiras inaugurada sexta-feira

A Unidade Sanitária de Base (USB) da localidade de Chã das Caldeiras, na ilha do Fogo, destinada à prestação de cuidados aos residentes e turistas, vai ser inaugurada esta sexta-feira, 03 de Maio.

A cerimónia da inauguração vai ser presidida pelo secretário de Estado adjunto da ministra da Saúde, Evandro Monteiro, que é originário da localidade de Chã das Caldeiras.

A construção desta infra-estrutura sanitária, co-financiada pela Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, através do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, em parceria com a Associação Nôs Ku Nhôs, com sede na Áustria, representa um investimento de mais de sete mil contos, dos quais dois mil contos disponibilizados pela associação.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, disse que os mobiliários, materiais informáticos e os equipamentos básicos de Saúde, no valor de mais de dois mil contos, já se encontram em Chã das Caldeiras e em processo de instalação.

A antiga USB de Chã das Caldeiras, que tinha sido reabilitada e transformada num posto de saúde, pela mesma associação, foi literalmente “engolida” pelas lavas da erupção vulcânica de Novembro de 2014, o que levou a associação a mobilizar mais recursos para co-financiar a nova estrutura de Saúde.

O Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, além de co-financiar a construção da USB de Chã das Caldeiras, disponibilizou, há dois anos, a aquisição de uma ambulância nova, equipada e preparada para a realidade do município de Santa Catarina do Fogo, dotando o município de equipamento preparado para o turismo, com destaque para Chã das Caldeiras, o principal ponto turístico de Santa Catarina e da ilha.