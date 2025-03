Ministério das Infraestruturas abre concurso para construção de habitações sociais em Chã das Caldeiras

O Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), através da Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. (IFH), anunciou a abertura de um concurso público para a construção de 13 unidades habitacionais sociais na localidade de Bangaeira, Chã das Caldeiras, ilha do Fogo.

O projecto será financiado pela IFH e terá um prazo de execução de sete meses. As empresas interessadas devem apresentar as suas propostas até o dia 16 de Abril. A abertura das propostas ocorrerá no dia 17 de Abril, às 14h30, em ato público.

O critério de adjudicação baseia-se na proposta economicamente mais vantajosa, e o preço base estabelecido é de 41 milhões de escudos.

Refere-se que no passado dia 27 de Fevereiro, o ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação anunciou uma mudança na estratégia para a construção das 39 unidades habitacionais destinadas às famílias de Chã das Caldeiras.

Inicialmente, o projecto previa a autoconstrução com apoio do Governo que, em Setembro de 2022, procedeu à entrega de lotes de terrenos de 200 metros quadrados a cada uma das famílias e o adiantamento de 100 mil escudos, correspondente a 20 por cento (%) do apoio para a construção.

Agora, disse o ministro na altura, a opção será a realização de um concurso público para contratar uma empresa especializada para as construções.

"O fundamental é que essas 39 unidades habitacionais sejam construídas de forma integrada, respeitando as exigências do plano de salvaguarda da região", afirmou o ministro, que sublinhou que a decisão de optar por uma empresa para executar as obras visa garantir “maior eficiência e qualidade” no processo construtivo.