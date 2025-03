Governo cabo-verdiano concede aval à IFH para 162 habitações sociais

Residências vão ser construídas no Sal, Boa Vista e Santiago

O Governo cabo-verdiano concedeu um aval de cerca de 530 mil contos à empresa pública Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH) para construção de 162 habitações sociais em três ilhas, segundo diploma que entra em vigor esta terça.

O aval cobre três empréstimos contratados junto da Caixa Económica de Cabo Verde para construção de 100 habitações em Espargos, na ilha do Sal, 50 em Boa Esperança, na ilha da Boa Vista e 12 em São Lourenço dos Órgãos, na ilha de Santiago.

Os três projetos fazem parte de um programa adicional de investimentos da IFH em relação a um lote já em andamento, de cerca de 800 habitações, listadas no diploma, a maioria em Santiago e São Vicente, mas incluindo também São Nicolau, Boa Vista e Sal.

O governo aponta a promoção de habitação com dignidade como uma prioridade, “refletida na Política Nacional de Habitação (PLANAH) 2021/2030, com intuito de combater o défice habitacional que se regista no país em termos quantitativos e qualitativos”.

O défice deriva de uma “crescente pressão demográfica” e “da necessidade de requalificação e reabilitação do parque habitacional existente”, muito dele resultante de autoconstrução com blocos simples e sem acabamentos, nem pintura.