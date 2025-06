Ministério da Saúde promove reunião para travar avanço de doenças transmitidas por mosquitos em Fonton-Cobon

O Ministério da Saúde, através do Programa Integrado de Luta contra as Doenças de Transmissão Vetorial da Direção Nacional de Saúde, promove hoje, uma reunião multissetorial para discutir a situação sanitária da localidade de Fonton-Cobon, na cidade da Praia.

Segundo informou o Ministério, a iniciativa surge na sequência do mais recente relatório do Programa de Luta Integrada contra Vectores, que alerta para a necessidade de uma intervenção urgente naquele bairro, face ao risco crescente de proliferação de mosquitos responsáveis pela transmissão de doenças como o paludismo, dengue, zika, chikungunya, febre-amarela e doenças diarreicas.

Factores ambientais e sociais agravados pelo aumento das temperaturas e a chegada das chuvas criam condições propícias para o aumento dos vectores, colocando em risco a saúde pública, conforme a mesma fonte.

No âmbito do Plano de Intervenção Pré-Chuvas, que visa a preparação para a época das chuvas com foco na prevenção de doenças vetoriais, o Ministério da Saúde considera essencial uma abordagem integrada e coordenada entre diversas entidades.

A reunião está marcada para as 16 horas e contará com a participação de vários parceiros institucionais, nomeadamente a Câmara Municipal da Praia (através do pelouro do saneamento), Cruz Vermelha, Direção Nacional do Ambiente, Polícia Nacional, Forças Armadas, Instituto Nacional de Saúde Pública, bem como associações comunitárias de Fonton e de Tira Chapéu.

O objetivo é delinear estratégias conjuntas para o controlo e prevenção das doenças de transmissão vetorial, incluindo ações como a eliminação de criadouros de mosquitos, promoção de ambientes saudáveis e sensibilização da população para medidas de proteção individual.