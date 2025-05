Papa Leão XIV entronizado no dia 18

Na passada quinta-feira, dia 8, no segundo dia do conclave, o mundo assistiu à tão aguardada fumaça branca a emergir da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano. O escolhido foi o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, que assume agora o nome de Leão XIV. A escolha de Prevost reuniu o consenso necessário de dois terços dos votos, pelo menos 89 dos 133 cardeais com direito a voto, garantindo-lhe o lugar como sucessor de Francisco à frente da Igreja Católica. A missa de entronização do Papa Leão XIV, na qual ele será oficialmente apresentado e empossado, será realizada em 18 de Maio na Praça São Pedro, com a presença de líderes mundiais e fiéis, informou o Vaticano sexta-feira passada.

Primeiro Papa dos EUA e de um país maioritariamente protestante Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV, de 69 anos, torna-se o primeiro pontífice oriundo de solo norte-americano, um país de maioria protestante. Apesar das suas raízes norte-americanas, a vida religiosa de Prevost esteve profundamente ligada à América Latina, sobretudo ao Peru, onde desenvolveu uma longa actividade missionária e ocupou cargos de responsabilidade eclesiástica. Ao ser eleito, exercia funções como prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina, cargos centrais na administração da Santa Sé. Perfil reformista e percurso académico Considerado próximo da linha reformista iniciada por Francisco, Leão XIV possui uma sólida formação académica em teologia e direito canónico. Ingressou na vida religiosa aos 22 anos, formou-se em teologia em Chicago e prosseguiu os estudos em Roma, na Universidade de São Tomás de Aquino. Foi ordenado sacerdote em 1982 e iniciou a sua missão no Peru dois anos depois, passando por Piura e Trujillo, onde permaneceu durante uma década, inclusive no período do regime de Alberto Fujimori. Durante a sua estadia no Peru, chegou mesmo a exigir retratações públicas pelas violações de direitos cometidas nesse período. Controvérsia e ascensão no Vaticano Em 2014, foi nomeado administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, onde também viria a ser ordenado bispo. No entanto, a sua trajectória enfrentou turbulências em 2023, quando três mulheres o acusaram de não ter agido de forma célere perante denúncias de abusos sexuais cometidos por dois padres, ocorridos quando eram menores. Segundo as informações disponíveis, Prevost terá encaminhado os casos ao Vaticano em 2022, tendo um dos padres sido suspenso preventivamente. A diocese negou qualquer encobrimento e afirmou que todas as medidas previstas pelo direito canónico foram cumpridas. A Santa Sé ainda não concluiu a investigação. Mesmo assim, ocupou posições nas Congregações para o Clero e para os Bispos e foi elevado a cardeal em 2023, pouco tempo antes de ser eleito Papa. Papa Leão XIV presta homenagem ao seu antecessor O Papa Leão XIV justificou a escolha do seu nome como uma homenagem ao Papa Leão XIII, que liderou a Igreja entre 1878 e 1903 e ficou conhecido pela defesa dos direitos dos trabalhadores e pela promoção da justiça social. “A nova liderança papal aponta para um pontificado que deverá conciliar a firmeza na doutrina com um apelo à unidade, procurando resguardar a Igreja de divisões internas. Além disso, seguindo o exemplo de Leão XIII, é esperado que o Papa encoraje a conciliação entre as classes sociais, rejeitando conflitos em favor da cooperação e do bem comum”, divulgou o portal Vatican News. Durante o seu pontificado, Leão XIII enfrentou com coragem os desafios sociais trazidos pela Primeira Revolução Industrial, nomeadamente através da encíclica Rerum Novarum, que se tornou um marco da doutrina social da Igreja. “Hoje, perante uma nova transformação, impulsionada pelos avanços da inteligência artificial, a Igreja continua a oferecer a sua herança de pensamento social como resposta aos desafios contemporâneos, nomeadamente na defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho”, declarou o Papa Leão XIV. Símbolos e lema do pontificado Para além da escolha do nome, o Vaticano revelou também o brasão e o lema que marcarão o pontificado de Leão XIV. O brasão está dividido em dois campos: de um lado, um lírio branco, e do outro, um coração atravessado por uma flecha, acompanhado por um livro vermelho, símbolo que remete à conversão de Santo Agostinho e à tradição agostiniana. O lema escolhido, “In Illo uno unum” ("No único, sejamos um"), inspira-se num sermão do próprio Santo Agostinho, no qual se sublinha que, embora sejamos muitos, no único Cristo somos um só corpo. Conclave conclui-se ao fim de quatro votações O processo de eleição do novo Papa iniciou-se na quarta-feira, dia 7, com 133 cardeais eleitores presentes, incluindo um cabo-verdiano. As primeiras três votações, uma na quarta-feira e duas na manhã de quinta-feira, resultaram em fumaça preta, sinal de que ainda não havia consenso. A decisão chegou na quarta votação, já ao início da tarde, com a confirmação simbólica da fumaça branca às 15h07 (hora de Cabo Verde). Durante os períodos mais delicados da saúde de Francisco, foi Prevost quem liderou orações públicas no Vaticano. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1224 de 14 de Maio de 2025.

