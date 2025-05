Presidente da República preside sessão solene do Dia do Município da Praia

​O Presidente da República, José Maria Neves, a convite da presidente da Assembleia Municipal da Praia, preside no domingo, 17, a sessão solene comemorativa do Dia do Município da Praia, num acto a decorrer no Salão Nobre da Assembleia Nacional.

Este ano, o Dia do Município da Praia está a ser assinalado sob o lema "50 anos da Independência de Cabo Verde". A cerimónia evocativa, organizada pela Assembleia Municipal da Praia, destaca-se como “um dos momentos mais altos e emblemáticos” das festividades, as quais englobam uma série de actividades. Uma nota do Gabinete de Comunicação do chefe de Estado indica que José Maria Neves se associa ao município neste “simbólico momento”, reiterando a “elevada importância e o papel fulcral” do poder local, que constitui um dos “pilares estruturantes do Estado de Direito Democrático e alicerce do desenvolvimento e do bem-estar das comunidades, pela sua proximidade às populações”. A sessão solene, refere a nota, não apenas celebra a trajetória do Município da Praia, mas também se impõe como um “importante espaço de reflexão sobre os desafios que se colocam ao município, que congrega todo país, através da mobilidade interna, das diferentes ilhas, e circulação diária de um grande número de pessoas, oriundas do interior de Santiago”. A cerimónia evocativa, organizada pela Assembleia Municipal da Praia, destaca-se como um dos momentos mais altos e emblemáticos das festividades, que englobam uma série de actividades, entre elas uma celebração eucarística na Paróquia de São Filipe Apóstolo, na cidade da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.