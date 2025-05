​Tribunal da Comarca de São Vicente proíbe suspeito de burlas com apartamentos de sair do país

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou, neste sábado, 17, a interdição de saída do país e a apresentação periódica às autoridades policiais de um cidadão de 50 anos, suspeito da prática de vários crimes de burla.

Segundo uma nota da Polícia Judiciária (PJ), o indivíduo, residente na cidade do Mindelo, foi detido na sexta-feira, 16.

De acordo com a mesma fonte, a detenção ocorreu no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela Procuradoria da República da Comarca de São Vicente, no âmbito de uma investigação iniciada em abril de 2023, durante a qual o indivíduo foi identificado como autor de diversas burlas.

A PJ informa ainda que o suspeito é indiciado por simular ter poderes para administrar apartamentos destinados ao arrendamento e à venda, com o objectivo de obter vantagens patrimoniais ilícitas, causando prejuízos às vítimas.