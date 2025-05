​Cabo Verde reafirma liderança na transição energética na III Reunião dos Ministros da Energia da CPLP

O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, sublinhou que Cabo Verde mantém-se firme no seu compromisso com a transição energética justa e sustentável. Durante a III Reunião dos Ministros da Energia da CPLP, que decorreu hoje em Lisboa, o governante destacou os progressos alcançados, os investimentos em curso e as metas ambiciosas traçadas pelo país, incluindo alcançar 50% de electricidade a partir de fontes renováveis até 2030.

De acordo com uma nota do Governo, na sua intervenção, o ministro sublinhou a vulnerabilidade estrutural de Cabo Verde perante os impactos das alterações climáticas, defendendo que a transição energética constitui, para o arquipélago, não apenas uma resposta ambiental, mas também uma aposta estratégica em prol da segurança energética e da estabilidade económica nacional. Entre os objectivos assumidos, consta a meta de produzir mais de 50% da electricidade a partir de fontes renováveis até 2030, bem como a conversão integral da frota automóvel nacional para veículos eléctricos até 2050. Alexandre Monteiro referiu que Cabo Verde é rico em recursos naturais renováveis, como o sol e o vento, mas alertou para os desafios colocados pela dispersão geográfica das nove ilhas habitadas, o que exige elevados investimentos em infra-estruturas tecnológicas e de armazenamento. Entre 2018 e 2030, está previsto um investimento global de cerca de 520 milhões de euros no sector energético, dos quais 145 milhões já foram mobilizados, incluindo financiamento no âmbito da iniciativa europeia Global Gateway. O ministro fez ainda referência ao papel fundamental da cooperação internacional, com destaque para Portugal, no quadro da estratégia energética nacional. Sublinhou, a este propósito, o mecanismo inovador de conversão de dívida em investimento climático, que Cabo Verde está a operacionalizar através de projectos como o parque solar de 10 MW, actualmente em fase de concurso público. Segundo o governante, é necessário mobilizar cerca de 300 milhões de euros adicionais, sobretudo através do investimento privado. Para tal, destacou os incentivos fiscais e o ambiente regulatório favorável oferecido por Cabo Verde aos investidores. De momento, estão em construção nove parques solares, está em curso a expansão de um parque eólico e decorre a instalação de sistemas de armazenamento de energia em todas as ilhas do arquipélago. Entre os projectos estruturantes, foi salientado o Sistema de Armazenamento por Bombagem Hídrica na ilha de Santiago, considerado essencial para o cumprimento da meta de 50% de produção de electricidade a partir de fontes renováveis até 2030. Este projecto, financiado no âmbito da iniciativa Global Gateway, deverá estar concluído até 2028. Na conferência, Cabo Verde defendeu ainda o reforço da cooperação entre os países da CPLP no domínio da energia, apontando o potencial de desenvolvimento de parcerias estratégicas como via para acelerar a transição energética em toda a comunidade lusófona. A III Reunião dos Ministros da Energia da CPLP contou com sessões dedicadas à transição energética, ao financiamento de projectos sustentáveis, ao estabelecimento de parcerias estratégicas e à promoção da igualdade no acesso à energia. O encontro realizou-se no quadro da II Conferência de Energia da CPLP, que decorre entre os dias 27 e 28 de Maio, reunindo representantes governamentais, instituições internacionais, empresas e parceiros técnicos.

